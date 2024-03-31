Kan: Нетаньяху перенесет операцию по лечению грыжи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье перенесет операцию по лечению грыжи. На время хирургической процедуры его пост займет министр юстиции государства Ярив Левин, передает издание Kan.
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