Ванилла SU

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Многие звезды мирового масштаба открыто заявляют о проблемах с кожей и не стесняются демонстрировать их на публике.

Многие звезды мирового масштаба открыто заявляют о проблемах с кожей и не стесняются демонстрировать их на публике.

﻿﻿Ева Лонгория, Кендалл Дженнер, Меган ФоксПросматривая фотографии звезд в социальных сетях, поклонники часто восхищаются их ухоженной и идеальной внешностью.

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