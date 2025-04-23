23.04 – 27.05 Галерея PENNLAB представляет выставку Янины Болдыревой «Долевая нить»

Галерея PENNLAB представляет художественный проект Янины Болдыревой «Долевая нить», посвящённый переосмыслению коллективной и семейной истории, связанной с депортацией граждан Советской Молдавии в Сибирь в июне 1941 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии