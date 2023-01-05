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18-летняя Носкова второй раз вышла в четвертьфинал WTA

102-я ракетка мира Линда Носкова во втором круге в Аделаиде обыграла №59 Клэр Лю – 6:2, 6:2. 18-летняя чешка шестой раз в карьере победила теннисистку топ-100 (потерпела пять поражений).

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