18-летняя Носкова второй раз вышла в четвертьфинал WTA

102-я ракетка мира Линда Носкова во втором круге в Аделаиде обыграла №59 Клэр Лю – 6:2, 6:2. 18-летняя чешка шестой раз в карьере победила теннисистку топ-100 (потерпела пять поражений).
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