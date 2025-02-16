Появился надежный способ защиты ЛК на «Госуслугах» от взлома

Ага, а потом данные вашей биометрии "случайно" утекут в сеть и любой средне статический мошенник получит доступ к вашему аккаунту.

Алекс Сэм

А потом по этой биометрии лишишься не только аккаунта на госуслугах но и квартиры, дачи, гаража и так далее и тому подобное.