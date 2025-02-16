Портал «Госуслуги» занимает важное место в повседневной жизни и содержит множество значительных персональных данных.
Появился надежный способ защиты ЛК на «Госуслугах» от взлома
Комментарии
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Андрей Шишинов
Ага, а потом данные вашей биометрии "случайно" утекут в сеть и любой средне статический мошенник получит доступ к вашему аккаунту.
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21 час.
Алекс Сэм
А потом по этой биометрии лишишься не только аккаунта на госуслугах но и квартиры, дачи, гаража и так далее и тому подобное.
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19 час.
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