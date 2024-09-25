Политика как она есть

Военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны России с позывным Адигам заявил со ссылкой на пленных, что в курском приграничье на стороне ВСУ воюют большое число польских и латышских наёмников.