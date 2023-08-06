Российские школьники будут изучать историю Крымской весны

С первого сентября в российских школах вводится новый учебник истории. В нем будут разделы, посвященные событиям, связанным с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов.
С первого сентября в российских школах вводится новый учебник истории. В нем будут разделы, посвященные событиям, связанным с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождением в состав РФ новых регионов.
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