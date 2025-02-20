Уроженец Волгограда Прохор Шаляпин показал квартиру в «Москва-Сити»

В своем телеграм-канале артист продемонстрировал подписчикам «подаренную» квартиру. В ходе видеоролика российский певец Прохор Шаляпин показал подписчикам свою квартиру на 75-м этаже в деловом районе «Москва-Сити» столицы России, назвав ее «скромной».