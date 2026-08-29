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Татар-информ

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«Ак Барс» обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

«Ак Барс» обыграл «Спартак» на Кубке мэра Москвы

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ" Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в матче предсезонного турнира Кубка мэра Москвы со счетом 1:2.

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