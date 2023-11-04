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Посол РФ заявил, что Австрия потеряла нейтралитет

Посол РФ заявил, что Австрия потеряла нейтралитет

Австрия больше не является нейтральной стороной, заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский. По его словам, позиция страны не только по Украине, но и по арабо-израильскому конфликту стала носить пристрастный характер.

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