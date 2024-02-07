СФ одобрил закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Совет Федерации 7 февраля единогласно одобрил закон о конфискации имущества, который нажили или использовали при распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к действиям против безопасности России.
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