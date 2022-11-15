Daily Moscow

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Тренер рассказал, как правильно выбрать фитнес-клуб

Тренер рассказал, как правильно выбрать фитнес-клуб

Выбирая фитнес-клуб, нужно учитывать его расположение, состояние тренажеров и цену абонемента. Об этом «РИАМО» сообщил мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

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