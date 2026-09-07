В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов. Эксперты назвали причины трагедии и оценили шансы пропавших

В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов. Эксперты назвали причины трагедии и оценили шансы пропавшихВечером 6 сентября с ледника Мижирги в Безенгийском ущелье сорвалась лавина, которая накрыла группу из 33 человек.