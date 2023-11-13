Русских предупредили о неприятных последствиях неуплаты налога до 1 декабря

Алексей Лоссан, эксперт по финансам, рассказал, что именно ждёт гражданина России в том случае, если тот не уплатит своевременно налог на имущество, а также на какие категории это распространяетсяГод близится к завершению, и, помимо приятных предновогодних хлопот, граждан России ждёт и выполнение ряда обязанностей.