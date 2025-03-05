Подмосковные управляющие компании за неделю оштрафовали на 5,7 миллиона рублей

Ещё часть управляющих организаций получили предупреждения.В Московской области за неделю более чем на 5,7 миллиона рублей оштрафовали управляющие компании за ненадлежащее оказание услуг населению по обслуживанию домов.
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