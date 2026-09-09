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Царьград

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Собянин сообщил о 15% росте выручки малого бизнеса от МЦД-4

Собянин сообщил о 15% росте выручки малого бизнеса от МЦД-4

Запуск Московского центрального диаметра-4 стимулировал развитие недвижимости и торговли в Москве. Мэр города Сергей Собянин отметил 15% рост выручки малого бизнеса в радиусе 1,5 км от станций в первый год после запуска.

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