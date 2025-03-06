Медведев спрогнозировал исчезновение Макрона в мае 2027-го Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, комментируя слова Эммануэля Макрона о российской угрозе, заявил, что сам президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027-го и его не спохватятся.