Первый снег в Москве может пойти во второй половине октября

Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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