Чаеторговцы провели Всероссийскую ежегодную осеннюю онлайн-конференцию Мила Якобссон9 октября состоялась V Всероссийская ежегодная осенняя онлайн-конференция чаеторговцев, которая объединила профессионалов чайной отрасли из России и ближнего зарубежья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии