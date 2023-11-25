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Пеп Гвардиола: «Ман Сити» рушит АПЛ, но ранний старт матча с «Ливерпулем» – не наша вина. Пожалуйста, не вините нас в этом»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» рушит АПЛ, но ранний старт матча с «Ливерпулем» – не наша вина. Пожалуйста, не вините нас в этом»

«Манчестер Сити» примет мерсисайдцев в 13-м туре АПЛ. Матч состоится сегодня, 25 ноября, и начнется в 12:30 по местному времени (15:30 по московскому).

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