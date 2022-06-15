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  • Павел К
    Хорошо. Надо же с чего-то начинать.В России выпущены...
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    КазёлТокаев заявил, чт...
  • Сергей ницак
    вертлявость казахских президентов тот ещё манёвр😆😆😆Токаев заявил, чт...

Не тереби лихо... Почему невозможен «законный возврат» в Россию стран Прибалтики

Не тереби лихо... Почему невозможен «законный возврат» в Россию стран Прибалтики

Иван Зубов Как известно, 8 июня депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров внес на рассмотрение парламентариев скандальный законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

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