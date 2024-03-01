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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЦВО в Челябинской области провели сбор с сотрудниками военных комендатур с учетом опыта СВО

Военнослужащие ЦВО в Челябинской области провели сбор с сотрудниками военных комендатур с учетом опыта СВО

Для комплексной подготовки военнослужащих на полигоне были развернуты специальные учебные точки, в том числе по осмотру здания на предмет нахождения в нем диверсионно-разведывательной группы противника.

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