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Шакура Стивенсона в трансляции UFC представили как игрока НБА. Уайт отреагировал: «Вы издеваетесь?»

Дана Уайт  раскритиковал трансляцию турнира  UFC  329. Во время эфира боксер Шакур Стивенсон  был представлен как баскетболист НБА.

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