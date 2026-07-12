Шакура Стивенсона в трансляции UFC представили как игрока НБА. Уайт отреагировал: «Вы издеваетесь?»

Дана Уайт раскритиковал трансляцию турнира UFC 329. Во время эфира боксер Шакур Стивенсон был представлен как баскетболист НБА.
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