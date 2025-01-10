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Царьград

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США создают инфраструктуру для истребителей F-35 в Гренландии

США создают инфраструктуру для истребителей F-35 в Гренландии

Посол России в Дании Барбин рассказал об активности Соединённых Штатов на острове.США создают аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие.

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