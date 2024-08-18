История и археология: Как погиб в огне из-за лечения бренди и глупой служанки предатель и интриган король Наваррский Карл II

Правление Карла II для Наварры оказалось совсем неудачным. Сначала он практически не бывал на своих территориях, а потом решил провернуть хитросплетенные заговоры, решив, что корона Франции должна принадлежать ему.
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