Зеленый Фонарь в провинциальном нуаре и заложник в радиостудии: пять сериалов второй половины 2026 года

Пять сериалов — пять совершенно разных историй. Зеленый Фонарь вместо космоса уходит в провинциальный нуар, Зои Казан берется за Стейнбека, героиня Марии Стен получает собственный спин-офф «Ричера», MGM+ выпускает триллер о захвате радиостудии, а Шэрон Хорган рассказывает, как выглядит личная жизнь после пятидесяти.