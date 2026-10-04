Зеленый Фонарь в провинциальном нуаре и заложник в радиостудии: пять сериалов второй половины 2026 года

Пять сериалов — пять совершенно разных историй. Зеленый Фонарь вместо космоса уходит в провинциальный нуар, Зои Казан берется за Стейнбека, героиня Марии Стен получает собственный спин-офф «Ричера», MGM+ выпускает триллер о захвате радиостудии, а Шэрон Хорган рассказывает, как выглядит личная жизнь после пятидесяти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Киркорова и Лолит...
- Наталья Дрожжина ...
- ВН Кольцо без объясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым