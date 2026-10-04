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Зеленый Фонарь в провинциальном нуаре и заложник в радиостудии: пять сериалов второй половины 2026 года

Зеленый Фонарь в провинциальном нуаре и заложник в радиостудии: пять сериалов второй половины 2026 года

Пять сериалов — пять совершенно разных историй. Зеленый Фонарь вместо космоса уходит в провинциальный нуар, Зои Казан берется за Стейнбека, героиня Марии Стен получает собственный спин-офф «Ричера», MGM+ выпускает триллер о захвате радиостудии, а Шэрон Хорган рассказывает, как выглядит личная жизнь после пятидесяти.

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