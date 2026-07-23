Трамп говорит, что война с Ираном идет лучше, чем кто-либо мог ожидать. Мастер писдилов утверждает, что Иран не готов к договоренности с США и Вашингтону нужно продолжать боевые действия.
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Трамп говорит, что война с Ираном идет лучше, чем кто-либо мог ожидать. Мастер писдилов утверждает, что Иран не готов к договоренности с США и Вашингтону нужно продолжать боевые действия.
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