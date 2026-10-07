Путину исполнилось 74 года: какие поздравления уже поступили в Кремль

Одним из первых Владимира Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский руководитель направил российскому президенту поздравительную телеграмму, в которой назвал его «самым дорогим другом» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.