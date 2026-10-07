ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

541 подписчик

Путину исполнилось 74 года: какие поздравления уже поступили в Кремль

Путину исполнилось 74 года: какие поздравления уже поступили в Кремль

Одним из первых Владимира Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский руководитель направил российскому президенту поздравительную телеграмму, в которой назвал его «самым дорогим другом» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым