Путину исполнилось 74 года: какие поздравления уже поступили в Кремль

Одним из первых Владимира Путина поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский руководитель направил российскому президенту поздравительную телеграмму, в которой назвал его «самым дорогим другом» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.
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