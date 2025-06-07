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Царьград

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Трамп заявил, что сам примет решение о санкциях против России

Трамп заявил, что сам примет решение о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп будет сам решать, вводить или нет новые санкции против России.Американские законодатели подготовили законопроект, предусматривающий введения новых санкций в отношении России.

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