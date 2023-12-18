Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin Непримиримость президента Украины Владимира Зеленского в вопросе начала мирных переговоров с РФ грозит населению страны истреблением, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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