Рангник может оставить Магуайра в запасе на матч с «Арсеналом» из-за его плохой формы

Харри Магуайр может остаться в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом». Тренер Ральф Рангник рассматривает вариант, при котором капитан «Манчестер Юнайтед» останется в запасе на игру 34-го тура АПЛ.

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