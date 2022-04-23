Рангник может оставить Магуайра в запасе на матч с «Арсеналом» из-за его плохой формы

Харри Магуайр может остаться в запасе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом». Тренер Ральф Рангник рассматривает вариант, при котором капитан «Манчестер Юнайтед» останется в запасе на игру 34-го тура АПЛ.
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