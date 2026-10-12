Экс-глава Сербии Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич выразил мнение, что соглашением между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива власти Соединённых Штатов преследуют цели по отдалению России от Китая.