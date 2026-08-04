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Военный эксперт объяснил отказ России от устранения Зеленского

Военный эксперт объяснил отказ России от устранения Зеленского

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российские военные до сих пор не ликвидировали Владимира Зеленского не из-за отсутствия политической воли, а потому что у Москвы нет в Киеве подготовленной агентуры, а сам украинский президент постоянно меняет локации, находясь под охраной британских спецслужб.

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