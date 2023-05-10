Киевские власти совершили большую ошибку, перенеся боевые действия в города. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
Киевские власти совершили большую ошибку, перенеся боевые действия в города. Об этом РИА Новости заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
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