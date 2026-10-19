Власти Молдовы направили Украине ноту протеста после незаконного пересечения государственной границы двумя украинскими пограничниками, преследовавшими мужчину, пытавшегося переплыть реку Днестр.
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