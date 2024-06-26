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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобили В определённые периоды ...

Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобили В определённые периоды ...

Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобилиВ определённые периоды своей истории немецкий автоконцерн Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но по мере развития рынка электромобилей начал осознавать, что вынужден сотрудничать с профильными стартапами.

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