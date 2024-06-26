Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобили В определённые периоды ...

Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобилиВ определённые периоды своей истории немецкий автоконцерн Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но по мере развития рынка электромобилей начал осознавать, что вынужден сотрудничать с профильными стартапами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)