Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобили В определённые периоды ...

Rivian за $5 млрд поможет Volkswagen выпускать электромобилиВ определённые периоды своей истории немецкий автоконцерн Volkswagen был крупнейшим автопроизводителем в мире, но по мере развития рынка электромобилей начал осознавать, что вынужден сотрудничать с профильными стартапами.