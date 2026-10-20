МС-21-310 и SJ-100 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова. Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Летно-исследовательский институт имени М.
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