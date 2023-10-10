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ДИЗЕЛЬ ПО 74 РУБЛЯ ЗА ЛИТР. ФАС ПОЛУЧИЛА НАГЛЯДНУЮ НАВОДКУ НА НОВОЕ "ТОПЛИВНОЕ" ДЕЛО

ДИЗЕЛЬ ПО 74 РУБЛЯ ЗА ЛИТР. ФАС ПОЛУЧИЛА НАГЛЯДНУЮ НАВОДКУ НА НОВОЕ "ТОПЛИВНОЕ" ДЕЛО

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов обратился к ФАС, указав на потенциально новое "топливное" дело.

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Комментарии
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Лев Добрый
Президенту пора подумать, где можно применить способности господина Новака, потому что он не понимает языка президента Путина! Вопросы, по ценам на топливо, надо поручить Налоговой инспекции, ОНИ быстро решат этот вопрос, с конфискацией всей прибыли в доход государства, плюс штраф на такую же сумму, Но для этого требуется - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ!👀👍👈
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