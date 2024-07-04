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В «Лужниках» 6 июля пройдет танцевальный кей-поп-фестиваль

В рамках масштабного уникального фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 6 июля на площадке в «Лужниках» москвичи и гости столиы смогут изучить основы кей-поп-хореографии и потом исполнить яркий танец в этом стиле.

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