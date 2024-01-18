Королю Великобритании Карлу III и принцессе Уэльской потребовалась госпитализация

СМИ сообщают, что оба не будут появляться на публичных мероприятиях. Два члена королевской семьи Великобритании, король Карл III и принцесса Уэльская Кэтрин, обратились за помощью к врачам из-за проблем со здоровьем.
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