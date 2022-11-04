Смертность из-за алкоголя побила 40-летний рекорд в США

Рекордный скачок смертности на фоне злоупотребления алкоголем зафиксирован в США впервые за 40 лет. Речь идет о данных за 2020 год, отмечает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Рекордный скачок смертности на фоне злоупотребления алкоголем зафиксирован в США впервые за 40 лет. Речь идет о данных за 2020 год, отмечает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
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