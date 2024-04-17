Снайперская группа уссурийских десантников взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Одна из самых результативных снайперских групп российской армии — бойцы уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) — в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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