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Снайперская группа уссурийских десантников взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Снайперская группа уссурийских десантников взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Одна из самых результативных снайперских групп российской армии — бойцы уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) — в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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