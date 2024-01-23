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«Ничего себе оккупация! Украинцы присоединили Крым и управляли Союзом» – киевский политолог 

«Ничего себе оккупация! Украинцы присоединили Крым и управляли Союзом» – киевский политолог 

Украина под «российской оккупацией» руководила Советским Союзом и обрастала территориями. Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лев Добрый
А шо, так и було! Украли наш Крым и жили за счёт России! Всё самое лучшее, что было в СССР, доставалось хохлам!👀👈😎
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