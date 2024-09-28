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Чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года выложили на «Авито» за 1,5 млн рублей («Бизнес Online»)

Чемпионский перстень «Ак Барса» 2009 года выложили на «Авито» за 1,5 млн рублей («Бизнес Online»)

По информации «Бизнес Online», цена изделия составила 1,5 миллиона рублей. Издание связалось с автором объявления, который сообщил, что перстень принадлежал Кириллу Петрову.

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