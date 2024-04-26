Артиллерия ВС РФ уничтожила живую силу ВСУ на приграничной территории

Расчеты 120-миллиметровых минометов 2Б11 мотострелкового подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили взводные опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе.
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