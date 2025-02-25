Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Горбунова
    Зачем нам нужна страна, которая будет выплачивать 500 млд Америке?Момент истины. Ук...
  • Eduard
    Уголовными делами ханимайтесь мерзавцы,хотя я и их вам бы не доверил! Американский суд самый фальшивый в мире!Суд обязал Трампа...
  • Eduard
    Скоро Суд будит ракеты запускать? Совсем охренели мигранты хреновы?Суд обязал Трампа...

Город "русской весны" не может остаться в руках нацистов: свежие сводки с фронтов СВО

Город "русской весны" не может остаться в руках нацистов: свежие сводки с фронтов СВО

Город "русской весны" не может остаться в руках нацистов: свежие сводки с фронтов СВОВ годовщину начала специальной военной операции эксперты высказали мнение о том, что будет с теми регионами Украины, которые хотят принадлежать Русскому миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СГ
Сергей Грабик
Оставлять Харьковскую область бандеровским нацистам крайне бездумно и недальновидно, надеюсь что наше руководство это хорошо понимает и никогда этого не допустит.
Ответить
1 д.
наверх