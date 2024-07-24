Иркутские хирурги с коллегами из Томска прооперировали семерых детей со сложными патологиями сердца

Специалисты Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы (ИОКБ) под руководством врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению НИИ кардиологии Томского НИМЦ Виктора Варваренко провели сложные операции семерым детям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии