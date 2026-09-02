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Мировое обозрение

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Под Житомиром после взрыва загорелся объект инфраструктуры

Под Житомиром после взрыва загорелся объект инфраструктуры

Судя по всему, за этим сухим сообщением о новых санкционных ограничениях стоит нечто большее, чем просто очередной виток бюрократической войны.

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