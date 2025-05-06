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Бисмарк: министры нового правительства ФРГ компетентнее предыдущих

Бисмарк: министры нового правительства ФРГ компетентнее предыдущих

Основатель российско-германского проекта «Диалог Бисмарка» Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, заявил РИА Новости, что министры нового правительства Германии в целом более компетентны, чем их предшественники.

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