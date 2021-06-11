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Между Самарой и Тольятти начал курсировать скоростной поезд «Ласточка»

В Самаре 11 июня стартовал первый рейс скоростного поезда по маршруту «Самара - Жигулевское море». Губернатор Самарской области принял участие в первом рейсе «Ласточки» вместе с начальником Куйбышевской ЖД - филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым.

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